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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Зарубежные инвесторы в августе вывели с рынка акций КНР рекордные $12,4 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы в августе вывели с китайского рынка акций почти 90 млрд юаней ($12,4 млрд), подсчитала Financial Times на основе биржевых данных.

Чистый отток на биржах Шанхая и Шэнчьжэня в этом месяце стал рекордным с момента запуска в 2014 году программы, позволяющей зарубежным инвесторам торговать в материковом Китае.

Управляющие активами и аналитики, на которых ссылается FT, связывают всплеск продаж с разочарованием мировых инвесторов, чьи надежды в этом году переключились со стимулирования экономики в целом на более узкую поддержку девелоперов.

"Инвесторов сильно волнует ВВП и то, смогут ли вообще (власти) вывести его на целевой рост в 5%, - цитирует издание слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса. - Это напрямую связано с рынком недвижимости, поскольку негативный эффект от ситуации на нем в отношении ВВП может составить 1 процентный пункт или более".

Крупный китайский застройщик China Evergrande Group ранее в августе подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, что усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.

На настроения западных инвесторов также влияет напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона, пишет газета.

Китай
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