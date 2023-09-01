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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Президент ЦАР выбран посредником по Габону

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Участники Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) назначили президента ЦАР Фостена Туадеру посредником для переговоров с военными, пришедшими к власти в результате путча в Габоне, сообщает агентство EFE.

Туадеру избрали в ходе голосования в онлайн формате на встрече, в которой присутствовали главы государств и правительств блока. Он должен поехать в Габон на переговоры с различными представителями власти.

В блок ЭКОЦАС государств входят Ангола, Бурунди, Габон, ДРК, Камерун, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея. Председателем в нем в настоящий момент является отстраненный от власти президент Габона Али Бонго Ондимба.

Ранее это сообщество "осудило применение силы как средства разрешения политических конфликтов", призвало к диалогу и возвращению конституционного порядка.

В ночь на 30 августа группа военных вышла в телеэфир и объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет.

Габон ЦАР ЭКОЦАС Али Бонго Ондимба Фостен Туадера
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