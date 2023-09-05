Премьер Эстонии не согласна с президентом, что ей следует уйти в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не согласна с мнением президента Алара Кариса о том, что ей следовало бы уйти в отставку.

"Премьер-министра утверждает в должности парламент большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. Таков порядок, предусмотренный нашей Конституцией", - заявила она во вторник радионовостям телерадиовещания республики ERR.

"Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение, и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают - а до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться", - сказала Каллас.

В понедельник после встречи с лидерами парламентских партий президент Эстонии сказал: "Лично я предпочел бы, чтобы глава правительства подала в отставку в самом начале событий, которые привели ее в центр кризиса. Это было бы решение, которое пощадило бы ее саму, ее близких, способность правительства работать и доверие к посланиям Эстонии".

В конце августа СМИ Эстонии сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера, активно выступавшей в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и все более жесткие санкции, продолжала работать на Россию и после начала операции на Украине.

По данным СМИ, за время СВО компания супруга премьера Арво Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 миллиона евро в 2022 году и почти 475 000 евро в этом году. А сама Каллас предоставила для развития компании мужа займ на 350 тысяч евро.

В ответ на требования оппозиции, СМИ и многих участников опросов общественного мнения уйти в отставку Каллас заявила об отказе покинуть свой пост.