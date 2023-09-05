Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Премьер Эстонии не согласна с президентом, что ей следует уйти в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не согласна с мнением президента Алара Кариса о том, что ей следовало бы уйти в отставку.

"Премьер-министра утверждает в должности парламент большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. Таков порядок, предусмотренный нашей Конституцией", - заявила она во вторник радионовостям телерадиовещания республики ERR.

В миреПремьер Эстонии отказалась обсуждать во вторник связи бизнеса ее мужа с РоссиейЧитать подробнее

"Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение, и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают - а до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться", - сказала Каллас.

В понедельник после встречи с лидерами парламентских партий президент Эстонии сказал: "Лично я предпочел бы, чтобы глава правительства подала в отставку в самом начале событий, которые привели ее в центр кризиса. Это было бы решение, которое пощадило бы ее саму, ее близких, способность правительства работать и доверие к посланиям Эстонии".

В конце августа СМИ Эстонии сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера, активно выступавшей в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и все более жесткие санкции, продолжала работать на Россию и после начала операции на Украине.

По данным СМИ, за время СВО компания супруга премьера Арво Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 миллиона евро в 2022 году и почти 475 000 евро в этом году. А сама Каллас предоставила для развития компании мужа займ на 350 тысяч евро.

В ответ на требования оппозиции, СМИ и многих участников опросов общественного мнения уйти в отставку Каллас заявила об отказе покинуть свой пост.

Эстония Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба в Турции

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Что случилось этой ночью: вторник, 5 сентября

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });