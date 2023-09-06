Президент Эстонии снова призвал премьера страны подать в отставку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) дала объяснения в связи со скандалом с участием своего мужа, но общественность не получила ответов на самые важные вопросы, такое мнение высказал президент страны Алар Карис (Alar Karis); он также призвал Каллас подумать об отставке.

"Премьер-министр дала разъяснения, но, возможно, мы не получили никаких ответов", - сказал Карис в среду в интервью эстонскому телевидению.

По мнению президента, Каллас "слишком многое уводит в детали". "Ведь вопрос не в том, куда именно и сколько чего-то переехало в Россию. Суть в том, что эта связь с Россией существует", - сказал Карис.

Президент назвал ситуацию с премьером "прискорбным случаем", заявив, что на ее месте подумал бы об отставке. "Сегодня у президента нет возможности отстранить премьер-министра от должности. Она должна сама прийти к этому решению, а затем президент должен решить, принимать это заявление или нет. Но этот шаг должен сделать премьер-министр", - заявил Карис.

В понедельник после встречи с лидерами парламентских партий президент Эстонии также говорил о том, что Каллас следует уйти в отставку.

"Лично я предпочел бы, чтобы глава правительства подала в отставку в самом начале событий, которые привели ее в центр кризиса. Это было бы решение, которое пощадило бы ее саму, ее близких, способность правительства работать и доверие к посланиям Эстонии", - заявил Карис.

Позднее Каллас выразила несогласие с мнением президента о том, что ей следовало бы уйти в отставку.

В конце августа эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера, активно требовавшей ввести в отношении РФ все более жесткие европейские санкции, продолжала работать на Россию во время военных действий на Украине. По их данным, за время СВО компания супруга премьера Арво Халлика (Arvo Hallik) заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 тыс. евро в этом году. А сама Каллас предоставила для развития компании мужа заем в 350 тысяч евро.

Несмотря на требования оппозиции, СМИ и результаты опросов общественного мнения по отставке, Каллас отказалась покинуть свой пост.