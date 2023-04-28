Британия поставит Польше ракеты и пусковые установки на 1,9 млрд фунтов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лондон и Варшава заключили масштабное экспортное соглашение на 1,9 млрд фунтов о размещении британских систем ПВО на польской территории, сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Британская компания MBDA в рамках этой сделки оснастит 22 польские батареи ПВО зенитными ракетами CAMM и пусковыми установками.

"MBDA согласилась поставить Польше современные наземные средства ПВО, что защитит страну на несколько поколений вперед. Экспорт также обеспечит сотни рабочих мест по всей Великобритании", - говорится в пресс-релизе канцелярии британского премьера.

Глава Минобороны Бен Уоллес приветствовал заключение "крупнейшей в истории Великобритании экспортной сделки с Польшей".

"Мы привержены поддержке планов модернизации обороны Польши, и эта обновленная программа противовоздушной обороны обеспечит Польше и Великобритании продолжение обеспечения защиты и укрепления безопасности НАТО", заявил министр.