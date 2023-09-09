G20 призвала добиться вывоза зерна и удобрений из РФ и с Украины без ограничений

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры G20 призвали обеспечить в полном объеме "зерновую сделку" и добиться вывоза продовольствия и удобрений из РФ и Украины без ограничений, говорится в декларации саммита.

"Мы ценим усилия Турции и заключенные с помощью ООН стамбульские соглашения (...) и призываем к их полному, своевременному и эффективному выполнению с целью гарантировать незамедлительные и беспрепятственные поставки зерна, продовольствия из РФ и Украины. Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке", - говорится в документе.

В связи с этим участники саммита подчеркнули неприемлемость атак и иных враждебных действий против соответствующей инфраструктуры.

Согласно документу, лидеры G20 поддерживают все конструктивные инициативы, которые помогли бы достичь устойчивого и долгосрочного мира на Украине, отвечающего принципам Устава ООН.

В то же время участники встречи признали, что "существуют различные точки зрения и оценки ситуации" на Украине.

"Зерновая сделка" заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия готова реанимировать так называемую "зерновую сделку" после того, как будут выполнены все условия Москвы.