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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Эрдоган по итогам G20 призвал решать с РФ вопрос вывоза зерна по Черному морю

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал отказаться от идеи исключения России из переговоров о возобновлении зерновой инициативы и избегать действий, вызывающих напряженность в Черном море.

"Эрдоган заявил, что вопрос о возобновлении черноморской зерновой инициативы подробно обсудили на саммите G20. Однако, по его словам, любая инициатива без участия России не была бы устойчивой", - пишет газета Daily Sabah.

"Мы полагаем, что следует избегать любых действий, которые могут накалить напряженность в Черном море", - добавил турецкий президент.

Эрдоган также анонсировал консультации с представителями России, Украины и ООН по теме возобновления зерновой инициативы, но не уточнил место и время их проведения.

Он отметил, что Турция активно работает над поиском решений украинского кризиса и призывает стороны избегать шагов, способствующих дальнейшей эскалации обстановки.

1эф во бп

G20 Реджеп Тайип Эрдоган Турция Чёрное море Украина
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