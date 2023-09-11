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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Марокко продолжают попытки добраться до труднодоступных мест после землетрясения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Марокко военные и спасатели на грузовиках и вертолетах продолжают попытки пробраться в удаленные горные городки, чтобы спасти выживших под завалами после землетрясения, сообщает АР. По последним данным, жертвами землетрясения стали 2497 человек, еще по меньшей мер, 2476 получили травмы.

Всего, по оценкам ООН, пострадали около 300 тысяч человек.

Власти Марокко пока приняли предложенную помощь только от правительстве четырех стран - Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, хотя готовность помочь выразили также Франция, Турция, Алжир и Израиль. К началу работы в стране готовятся несколько групп спасателей и волонтеров. В МВД Марокко неторопливость в согласовании иностранной помощи объяснили стремлением избежать нескоординированности усилий.

Наибольшим разрушениям подверглась провинция Эль-Хауз, расположенная в горах Высокого Атласа.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 11 сентября объявила о выделении 5 млн евро фондам чрезвычайной помощи для марокканских и международных неправительственных организаций, оказывающим помощь выжившим в землетрясении.

В воскресенье король Марокко Мухаммед IV объявил трехдневный траур.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Последствия землетрясения в Марокко

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По данным на вечер воскресенья, жертвами землетрясения стали более 2100 человек. Пострадали 2 421 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.Число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районовКороль Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска и спасения всех выживших. Используются вертолеты и беспилотные летательные аппараты.Очаг землетрясения залегал, по различным данным, на глубине от 11 км до 18 км в Атласских горах, эпицентр был примерно в 70 км югу от МарракешаЗемлетрясение стало самым сильным в Марокко за последние 120 летИспания, Великобритания и США отправили спасателей в МароккоФранция, Турция, Алжир и Израиль выразили готовность помочь Марокко в ликвидации последствий землетрясенияАфтершоки магнитудой 4,5 зафиксированы в Марокко воскресеньеРанее в феврале землетрясения произошли в Турции и Сирии, в обеих странах погибли более 65 тыс. человек
По данным на вечер воскресенья, жертвами землетрясения стали более 2100 человек. Пострадали 2 421 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Марокко ОАЭ Марракеш Франция Испания Великобритания
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