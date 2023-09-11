В Марокко продолжают попытки добраться до труднодоступных мест после землетрясения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Марокко военные и спасатели на грузовиках и вертолетах продолжают попытки пробраться в удаленные горные городки, чтобы спасти выживших под завалами после землетрясения, сообщает АР. По последним данным, жертвами землетрясения стали 2497 человек, еще по меньшей мер, 2476 получили травмы.

Всего, по оценкам ООН, пострадали около 300 тысяч человек.

Власти Марокко пока приняли предложенную помощь только от правительстве четырех стран - Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, хотя готовность помочь выразили также Франция, Турция, Алжир и Израиль. К началу работы в стране готовятся несколько групп спасателей и волонтеров. В МВД Марокко неторопливость в согласовании иностранной помощи объяснили стремлением избежать нескоординированности усилий.

Наибольшим разрушениям подверглась провинция Эль-Хауз, расположенная в горах Высокого Атласа.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 11 сентября объявила о выделении 5 млн евро фондам чрезвычайной помощи для марокканских и международных неправительственных организаций, оказывающим помощь выжившим в землетрясении.

В воскресенье король Марокко Мухаммед IV объявил трехдневный траур.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.