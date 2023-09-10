Испания, Великобритания и США отправили спасателей в пострадавшее от землетрясения Марокко

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Испания, Великобритания, США и другие страны направили в Марокко поисковые группы и экспертов в рамках усилий по спасению пострадавших от мощного землетрясения, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По их данным, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в воскресенье в Марокко прибыло испанское военное поисково-спасательное подразделение с 56 спасателями и четырьмя поисковыми собаками. Она отметила, что группа будет проводить спасательные работы примерно в 100 км к югу от Марракеша. Помимо этого, Мадрид позднее направил туда вторую команду из 30 человек и четырех собак.

В свою очередь Sky News сообщает, что Великобритания направила в Марокко 60 сотрудников поисково-спасательных служб, четырех служебных собак и группу медицинской экспертизы. Кроме того, туда отправили спасательное оборудование и два самолета королевских ВВС.

В Марокко также прибыла небольшая группа американских экспертов по стихийным бедствиям для оценки ситуации и работы с правительством страны над определением дополнительной поддержки, отмечают западные СМИ со ссылкой на официального представителя США.

Помимо этого, властям Марокко помогает поисково-спасательный отряд Катара. Оттуда пострадавшей стране также поставили гумпомощь.

По данным "Аль-Джазиры", марокканские власти приняли предложения о помощи также от ОАЭ.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, помимо вышеперечисленных стран, Франция, Турция, Алжир и Израиль выразили готовность помочь Марокко в ликвидации последствий землетрясения.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова оказать поддержку Марокко "всеми средствами". "Наша страна пережила подобную катастрофу всего полгода назад, и мы готовы помочь всеми возможными средствами", - сказал он.

Во Франции заявили о готовности помогать Марокко. Как сообщил французский посол Кристоф Лекуртье в эфире BFM TV, марокканские власти "приняли во внимание" предложение Парижа отправить поисково-спасательные команды и медпомощь.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство окажет "всю возможную помощь Марокко, включая, если потребуется, спасательную миссию".

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

По состоянию на воскресенье, число погибших в результате землетрясения составляет 2122 человек, 2421 пострадали, из них более 1,4 тыс. человек находятся в критическом состоянии. Эксперты полагают, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели не могут пока добраться до труднодоступных районов.

Два землетрясения в феврале произошли в Турции в Сирии в феврале этого года, жертвами которых в обеих странах стали более 65 тыс. человек.