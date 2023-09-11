Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тыс.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2681 человека, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ранее сообщалось о 2497 погибших.

Кроме того, число получивших ранения возросло до 2,6 тыс. человек.

Спасательные работы с участием иностранных сил в настоящее время продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.