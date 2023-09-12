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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Белый дом пригрозил наложить вето на одобренный бюджет Пентагона на 2024 год

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом пригрозил наложить вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий финансовый год.

Согласно заявлению администрации США, там "выступают решительно против" принятой палатой представителей версии законопроекта о расходах Пентагона на 2024 финансовый год. В Белом доме заявили, что Джо Байден наложит на законопроект вето, если документ попадет к нему на стол.

В заявлении говорится, что, когда Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в мае заключили соглашение, оно "удерживало расходы на программы, не связанные с обороной, примерно на уровне 2023 финансового года".

В администрации считают, что нынешний законопроект сокращает внутренние расходы ниже уровня соглашения, и обвиняют республиканцев в "пустой трате времени на партийные законопроекты".

В пресс-релизе также указывается на несогласие Белого дома с положениями законопроекта нижней палаты Конгресса США об охране репродуктивного здоровья, сообществе ЛГБТК и равенстве браков, инициативах по изменению климата и инициативах по разнообразию, равноправию и инклюзивности.

Палата представителей в июле приняла свой законопроект, который устанавливает бюджет вооруженных сил страны на 2024 финансовый год в размере $886 млрд. Но он был насыщен поправками, касающимися абортов, прав трансгендеров, инициатив по разнообразию и инклюзивности и других острых вопросов. В то время Белый дом выразил свое несогласие с этим законопроектом.

Затем cенат, контролируемый демократами, принял свою собственную версию ежегодного законопроекта об обороне, также с максимальной цифрой в $886 млрд.

Конгрессу теперь поручено разработать компромиссный законопроект.

Белый дом США Пентагон
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