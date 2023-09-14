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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине производственный центр в мире

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине производственный центр в мире, сообщил вице-президент американского военно-промышленного концерна в Европе Джонатан Хойл.

"Принадлежащий нам завод в Мельце (город в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши - "ИФ") является вторым по величине производственным центром Lockheed Martin в мире. Единственным более крупным заводом остается наше производство в Гринвилле в США", - сказал замглавы концерна агентству PAP.

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Он отметил, что в целом диверсификация уже позволила Lockheed Martin "удвоить производство HIMARS и Javelin" (реактивная система залпового огня (РСЗО) и переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК)).

По словам Хойла, организация "альтернативных источников производства" вызвана не только изменениями геополитической обстановки и интересами концерна в европейском регионе, но и тем, что "пандемия показала, что централизация производства в одном месте сопряжена с высоким рынком".

Он отметил, что Lockheed Martin хочет развивать свою деятельность в Польше. "Хотя я не могу раскрывать, чего касаются обсуждения, мы ведем переговоры с польским Минобороны. Мы хотим развивать сотрудничество с Польшей на многих уровнях", - резюмировал замглавы американского военно-промышленного концерна.

Lockheed Martin Польша
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