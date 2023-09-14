Премьер Молдавии заявил об обеспечении страны энергоресурсами на зиму

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Молдавия обеспечена энергоресурсами на зиму, сообщил телеканалу JurnalTV премьер-министр Дорин Речан.

"Молдавия никогда не была настолько хорошо подготовлена к зимнему периоду, как сейчас", - отметил он.

"Это касается энергетических ресурсов. Хочу подчеркнуть еще одно. Этого было не так сложно достичь. Да, это дорого стоило, да, это с политической точки зрения выглядело не очень хорошо. Но нужно было определиться, быть честным и принимать конкретные решения. Повторю еще раз: мы никогда не были настолько хорошо подготовлены к зиме, мы никогда не были настолько независимы энергетически от России, от Приднестровского региона, не важно. Теперь мы независимы", - заявил премьер.

6 сентября Речан заявил, что Молдавия не будет платить "Газпрому" по долгам, которые назвал несуществующими. Это произошло после того, как министр энергетики Виктор Парликов представил результаты международного аудита долга Молдавии перед "Газпромом".

"Молдавия не будет платить по несуществующим долгам. Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдавия не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдавии, очевидно, не обязаны за это платить тоже", - сказал Речан.

Аудиторы не подтвердили исторический долг Молдавии в 709 млн, на котором настаивает "Газпром". По словам Парликова, большая часть долга не подтверждена или не исполнима. Аудиторы также пришли к выводу, что у "Молдовагаз" есть право выдвинуть "Газпрому" финансовые требования. В итоге правительство Молдавии предложило "Газпрому" $8,6 млн для урегулирования вопроса о долге за газ.