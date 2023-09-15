В американском штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вагон с хлорной кислотой взорвался и загорелся на крупной железнодорожной станции Union Pacific в штате Небраска, власти эвакуируют людей из-за распространяющегося едкого дыма, сообщают американские СМИ.

"В четверг около полудня (около 19 часов мск - ИФ) взрыв произошел (...) в вагоне на железнодорожной станции Union Pacific's Bailey Yard в Норт-Платте, его причины не ясны", - сообщила представитель железной дороги Робин Тайсвер.

По ее словам, в вагоне находился контейнер с хлорной кислотой.

Как отмечают СМИ, местные власти срочно эвакуируют всех жителей в радиусе 6,5 км четырех миль от станции из-за распространяющегося токсичного дыма, остановлено движение по шоссе между Норт-Платтом и соседним городом Херши.

Пожарный департамент Норт-Платта на своей странице в соцсети X (бывший "Твиттер") пояснил, что эвакуация потребовалась, поскольку возникший в результате взрыва на станции пожар сопровождался "густым токсичным дымом".

Население Норт-Платта составляет 23 тысячи человек. По предварительным данным, результате инцидента никто не пострадал, схода вагонов не произошло.