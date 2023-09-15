Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой схеме и пристыковался к модулю "Рассвет", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-24" причалил к модулю "Рассвет" в 21:54 по Москве, стартовав с космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

В ходе годовой экспедиции российских космонавтов (ориентировочная продолжительность 375 суток) намечаются четыре выхода в открытый космос, прибытие четырех грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.

Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года, Лорал О'Хара - на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года.

Астронавт NASA О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах с США.

МКС NASA Роскосмос США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NASA хочет продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС "до конца проекта"

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на импорт зерна из Украины

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия не продлила запрет на экспорт украинского зерна в ряд стран ЕС

Дипломатическое противостояние

Северная Македония выслала трех российских дипломатов

Северная Македония выслала трех российских дипломатов

"Союз МС-24" с россиянами и американкой стартовал к МКС с Байконура

"Союз МС-24" с россиянами и американкой стартовал к МКС с Байконура

Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году

Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году

Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения iPhone 12

Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения iPhone 12

МВД Великобритании объявило группу "Вагнер" террористической организацией

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });