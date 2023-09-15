Корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой схеме и пристыковался к модулю "Рассвет", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-24" причалил к модулю "Рассвет" в 21:54 по Москве, стартовав с космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

В ходе годовой экспедиции российских космонавтов (ориентировочная продолжительность 375 суток) намечаются четыре выхода в открытый космос, прибытие четырех грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.

Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года, Лорал О'Хара - на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года.

Астронавт NASA О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах с США.