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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Беспилотник западной коалиции опасно сблизился в небе Сирии с российским Су-35

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник MQ-9 международной коалиции во главе с США опасно сблизился в небе Сирии с истребителем ВКС России Су-35, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить в воскресенье.

"16 сентября в 11:05 на высоте около 6700 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.

Кулить также сообщил о нарушениях протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства со стороны коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал контр-адмирал.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - добавил он.

Кроме того, по словам замруководителя ЦПВС, пять сирийских военнослужащий были ранены в результате обстрелов боевиками террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) позиций правительственных сил в провинции Идлиб.

Сирия
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