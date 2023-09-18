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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В КНДР визит Ким Чен Ына в РФ назвали важной вехой для отношений двух стран

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию стал важной вехой в истории отношений двух стран, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник.

Состоявшийся визит Ким Чен Ына "навсегда запечатлеется на скрижалях истории как веха, укрепившая узы традиционных добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ, пустивших корень в товарищескую дружбу и боевую солидарность, и открывшая новую страницу развития отношений между обеими странами", отмечает ЦТАК.

Северокорейский лидер, согласно сообщению, "выразил сердечную признательность" за особое внимание российского руководства и народа к его визиту и за оказанное "теплое гостеприимство".

Ким Чен Ын "пожелал России процветания, а российскому народу - благополучия", пишет агентство.

Лидер Северной Кореи "успешно завершил официальный дружеский визит в РФ", добавляет ЦТАК.

Спецпоезд главы государства покинул станцию Артем - Приморье 1 близ Владивостока вечером в воскресенье.

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Затем северокорейский лидер на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". После этого лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", обсудив региональную безопасность и ситуацию в мире.

В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, он побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье, на аэродроме Кневичи его встречал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидеру КНДР представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ, российский лайнер Ту-214. Также он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".

Кроме того, Ким Чен Ын посетил балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. В воскресенье северокорейский лидер побывал в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский во Владивостоке и посетил научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум".

КНДР Ким Чен Ын Россия
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