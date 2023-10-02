Белоруссия снова повысила экспортные цены на сливочное масло для России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии изменило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.

В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, с 30 сентября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 470 российских рублей за 1 кг (ранее - 460 рублей), жирностью от 72% до 80% - 420 российских рублей за 1 кг (410 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо КРС при поставках в Россию сохранены на прежнем уровне.

В предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 19 сентября 2023 года, тогда они были повышены на 20 российских рублей.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).