Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится 21 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Армения направила письмо в Совбез ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Армения параллельно с Францией направила письмо в Совет безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание по вопросу широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.

По ее словам, заседание состоится 21 сентября.

"Срочно необходимы четкое осуждение действий Азербайджана и соответствующие меры", - отметила она.

Ранее во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщил, что инициирует созыв экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.