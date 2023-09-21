Разногласия о выделении Украине дополнительных $24 млрд обостряются в Конгрессе США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Визит президента Украины Владимира Зеленского в США проходит на фоне усиливающихся в Конгрессе разногласий по вопросам расширения помощи Киеву, в частности, запрошенных американской администрацией дополнительных $24 млрд, обращают внимание СМИ.

Так, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил телеканалу ABC News, что у него есть вопросы к украинскому президенту.

"Я думаю, что у меня есть к нему вопросы. (...) Где отчет о деньгах, которые мы уже потратили? (...) Я думаю, американская общественность хочет это знать", - заявил Маккарти.

Ранее он предупреждал, что не поддерживает "карт-бланш" для Украины, а возглавляемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности пообещал убедиться, что правительственные учреждения отслеживают средства, переводимые Киеву, "чтобы предотвратить и снизить риск растраты, мошенничества и злоупотреблений".

Ужесточения контроля над выделяемыми Киеву средствами добиваются и другие республиканцы.

"Расскажите нам, что вы делаете с этими деньгами, и давайте обсудим вопросы этого финансирования ", - сказал член палаты представителей Майк Гарсия CBS News.

"Сейчас в палате представителей нет денег для Украины. Откровенно говоря, сейчас не самое подходящее время для его (Зеленского - ИФ) пребывания здесь", - заявил журналистам член палаты представителей Байрон Дональдс.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол объявил в среду, что задержит принятие любого законопроекта о финансировании, если он будет включать выделение средств Украине.

"Сегодня я ставлю руководство Конгресса и президента в известность о том, что я буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходованию средств, которые увеличивают помощь США Украине", - написал он в соцсети Х (бывший твиттер).

Ранее сообщалось, что Пентагон сформировал специальную команду, которая будет контролировать использование украинскими властями предоставляемой США военной помощи.

Внутрипартийная борьба обостряется по мере приближения к 30 сентября - крайнему сроку, когда Конгресс должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре.