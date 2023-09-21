Расходы Азербайджана на оборону в 2024 году приблизятся к $4 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана в госбюджете на 2024 год предусмотрело 6 421 млн манатов ($3,78 млрд по текущему курсу) на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.

Аналогичные расходы в бюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 054 844 623 манатов ($3 561,4 млн по текущему курсу).

Таким образом в 2024 году финансирование из госбюджета на эти цели увеличится на 6%.

"В целом на оборону и нацбезопасность в 2024 году будет направлено 17,7% бюджетных расходов", - сообщили "Интерфаксу" в Минфине страны.

В том числе в 2024 году 3 млрд манатов ($1,76 млрд) будет выделено на мероприятия по повышению военного потенциала страны, а также на улучшение материально-технического снабжения армии.