МИД Казахстана опроверг информацию о планах республики выйти из ОДКБ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Распространяемая информация о намерениях Казахстана выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (о выходе из ОДКБ - ИФ). Это, скорее всего, не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели совещание и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации", - сказал Смадияров на пресс-конференции в МИД в Астане в понедельник.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на некие источники сообщили, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительства и спецслужб о выходе из ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.