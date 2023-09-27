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Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индонезийские власти наложили запрет на использование социальных сетей в качестве платформы для реализации товаров и услуг и продолжат работать над регулированием электронной торговли с целью защитить интересы местных компаний, сообщает CNBC.

Несколькими днями ранее президент страны Джоко Видодо заявил, что конкуренция со стороны соцсетей, позволяющих приобрести множество различных, в том числе иностранных, товаров, негативным образом сказывается на продажах микро-, малых и средних предприятий в Индонезии.

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Введенный властями запрет станет позитивным событием для местных компаний, специализирующихся на электронной коммерции, а также для сингапурской Shopee - одного из ведущих игроков в сфере интернет-торговли в регионе, считают аналитики Citi.

Новые ограничения, как ожидается, сильнее всего затронут TikTok. Аудитория платформы в стране составляет 113 млн пользователей, лишь немногим уступая главному - американскому - рынку (116,5 млн).

Компания уважает местные законы и надеется, что при принятии анонсированных правил будет учтено их влияние на способность более чем 6 млн продавцов, использующих TikTok Shop, обеспечить себя средствами к существованию, подчеркнули в администрации соцсети.

В июне гендиректор компании Шоу Цзы Чу объявил, что TikTok собирается инвестировать миллиарды долларов в Индонезию и Юго-Восточную Азию в целом в течение следующих нескольких лет.

Индонезия
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