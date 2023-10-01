В МИД КНДР заявили, что продолжит отстаивать свою безопасность, сотрудничая с независимыми государствами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - КНДР в условиях провокаций и угроз со стороны США и их союзников будет отстаивать безопасность на Корейском полуострове в сотрудничестве с другими независимыми странами, включая Россию, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Чхон Ир.

"КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокацию, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Чхон Ир также добавил, что "необоснованные враждебные нападки США на отношения между КНДР и Россией переходят границы и являются свидетельством гегемонистского мышления времен "холодной войны"".

В заявлении отмечается, что добрососедские дружественные отношения между КНДР и РФ "вошли в новую фазу развития и подъема, в результате чего сложилось равновесие структуры международных механизмов и улучшилась обстановка в области стратегической безопасности в мире".

"США, обманывая мировую общественность (...), представляют эти отношения как нарушение резолюций ООН и международных прав", - отметил замминистра.

По его словам, угроза международному миру проистекает от военного альянса США, Японии и Южной Кореи, который "вынашивает враждебные замыслы против КНДР", а также НАТО - "зачинщика вспышки конфликта вокруг Украины".