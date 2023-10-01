Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В МИД КНДР заявили, что продолжит отстаивать свою безопасность, сотрудничая с независимыми государствами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - КНДР в условиях провокаций и угроз со стороны США и их союзников будет отстаивать безопасность на Корейском полуострове в сотрудничестве с другими независимыми странами, включая Россию, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Чхон Ир.

"КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокацию, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Чхон Ир также добавил, что "необоснованные враждебные нападки США на отношения между КНДР и Россией переходят границы и являются свидетельством гегемонистского мышления времен "холодной войны"".

В заявлении отмечается, что добрососедские дружественные отношения между КНДР и РФ "вошли в новую фазу развития и подъема, в результате чего сложилось равновесие структуры международных механизмов и улучшилась обстановка в области стратегической безопасности в мире".

"США, обманывая мировую общественность (...), представляют эти отношения как нарушение резолюций ООН и международных прав", - отметил замминистра.

По его словам, угроза международному миру проистекает от военного альянса США, Японии и Южной Кореи, который "вынашивает враждебные замыслы против КНДР", а также НАТО - "зачинщика вспышки конфликта вокруг Украины".

МИД КНДР НАТО Япония Республика Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Палата представителей США поддержала план временного финансирования правительства

Палата представителей США поддержала план временного финансирования правительства

Вучич пообещал отвести часть войск от Косово

Вучич пообещал отвести часть войск от Косово

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы МИД непризнанной НКР

ООН не зафиксировала случаев жестокого обращения с покидающими Карабах жителями

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Что случилось этой ночью: суббота, 30 сентября

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });