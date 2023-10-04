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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Блинкен оставил за Киевом право принимать решения об ударах за пределами Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США никогда не поощряли удары Киева по целям за пределами Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне. Однако по сути "это решения, которые должна принимать Украина", добавил он.

По его словам, президент США Джо Байден с самого начала военных действий на Украине старается избежать прямого конфликта с Россией.

"С самого первого дня президент Байден имел в виду две "путеводные звезды". Одна из них - убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же, - сказал госсекретарь. - Другая - избежать прямого конфликта с Россией, потому что потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американского народа".

Говоря о возможности прийти к дипломатическому разрешению ситуации на Украине, Блинкен заявил, что самый быстрый путь - это "убедиться, что Украина обладает способностью эффективно (...) защищать себя", а также дать понять руководству России, что "мы все в этом надолго".

Он напомнил, что на саммите НАТО была принята декларация о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которую подписали 29 стран.

"И каждая из этих стран пообещала, что они немедленно начнут работать напрямую с Украиной, чтобы помочь ей начать создавать те силы для будущего, которые могли бы сдерживать агрессию и защищаться от нее. (...) И это способ с течением времени добиться (...) того, что Украина сможет выстоять самостоятельно в военном отношении", - сказал госсекретарь США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден НАТО США Украина Энтони Блинкен Госдепартамент
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