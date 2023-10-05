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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Опрос показал сокращение числа американцев, поддерживающих поставки оружия Киеву

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - По результатам опроса, 41% жителей США считает, что Вашингтону нужно и впредь предоставлять оружие Украине.

При этом, 35% опрошенных выступают против таких поставок. Остальные пока не определились со своей позицией, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованного в четверг.

Для сравнения, в мае этого года оказание подобной военной помощи Киеву поддерживали 46% респондентов, 29% придерживались противоположного мнения, остальные воздержались от оценки.

Кроме того, согласно нынешнему опросу, поддержка дальнейших поставок вооружения Киеву слабеет как среди сторонников демократов, так и республиканцев. Так, в мае за поставки оружия выступал 61% поддерживающих Демократическую партию США респондентов, в настоящее время этот показатель - 52%. Среди приверженцев Республиканской партии показатель уменьшился с 39% до 35%.

Опрос проводился 3-4 октября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

США Украина
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