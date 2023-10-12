Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Франция заключила с Катаром долгосрочный СПГ-контракт вопреки директивам ЕК

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - QatarEnergy и TotalEnergies подписали договор купли-продажи на поставку до 3,5 млн тонн СПГ (4,8 млрд куб. м) в год из Катара во Францию, сообщил поставщик.

Несмотря на курс Европы по отказу от долгосрочных соглашений на поставку ископаемого топлива в свете "Энергетического перехода" контракт является долгосрочным - на 27 лет начиная с 2026 года (со сроком исполнения после 2050 года).

Договор заключен на условиях поставки DES на терминал Фос-Кавау на юге Франции.

Объемы СПГ будут поступать от двух совместных предприятий QatarEnergy и TotalEnergies, которые владеют долями в катарских проектах North Field East (NFE) и North Field South (NFS). Партнерство TotalEnergies в проектах расширения Северного месторождения СПГ состоит из доли в 6,25% в проекте NFE и доли в 9,375% в проекте NFS.

Франция - крупнейший импортер СПГ в Европе. Катар поставляет этот вид топлива на французский рынок с 2009 года. В 2022 году, по данным Energy Institute из общих поставок СПГ во Францию в объеме 35,1 млрд куб. м на Катар пришлось 2,2 млрд куб. м.

TotalEnergies Катар СПГ Франция QatarEnergy Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

Не менее 25 граждан США погибли в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

Обострение палестино-израильского конфликта

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных

Израиль обещает не допустить поставок воды и света в Газу, пока ХАМАС не отпустит пленных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });