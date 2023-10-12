Франция заключила с Катаром долгосрочный СПГ-контракт вопреки директивам ЕК

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - QatarEnergy и TotalEnergies подписали договор купли-продажи на поставку до 3,5 млн тонн СПГ (4,8 млрд куб. м) в год из Катара во Францию, сообщил поставщик.

Несмотря на курс Европы по отказу от долгосрочных соглашений на поставку ископаемого топлива в свете "Энергетического перехода" контракт является долгосрочным - на 27 лет начиная с 2026 года (со сроком исполнения после 2050 года).

Договор заключен на условиях поставки DES на терминал Фос-Кавау на юге Франции.

Объемы СПГ будут поступать от двух совместных предприятий QatarEnergy и TotalEnergies, которые владеют долями в катарских проектах North Field East (NFE) и North Field South (NFS). Партнерство TotalEnergies в проектах расширения Северного месторождения СПГ состоит из доли в 6,25% в проекте NFE и доли в 9,375% в проекте NFS.

Франция - крупнейший импортер СПГ в Европе. Катар поставляет этот вид топлива на французский рынок с 2009 года. В 2022 году, по данным Energy Institute из общих поставок СПГ во Францию в объеме 35,1 млрд куб. м на Катар пришлось 2,2 млрд куб. м.