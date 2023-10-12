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Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС отложен до апреля

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет разрабатываемого корпорацией Boeing пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС), который уже неоднократно переносился, откладывается по меньшей мере до середины апреля 2024 года, сообщает НАСА.

Причиной отсрочки является необходимость доработки технических систем пилотируемого корабля.

В первый испытательный полет на Starliner к МКС должны отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Экипаж проведет на станции около восьми дней.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с НАСА. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа численностью до семи человек.

SpaceX Starliner Boeing МКС НАСА
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