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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава Пентагона прилетел в Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, сообщает АР.

Также глава Пентагона ознакомится с тем, как Израиль распоряжается американскими вооружениями и другой экстренно предоставленной помощью.

На переговорах с израильскими чиновниками Остин выразит поддержку Израилю после нападения ХАМАС.

Это третий визит Остина в Израиль в должности шефа Пентагона.

Минобороны США сообщило, что цель поездки Остина - заявить о "приверженности задачам обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты". Помимо этого, в планах Остина - обсудить с израильскими лидерами планирование операций Израиля.

Накануне Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где он также провел встречи с лидерами страны, в том числе с Нетаньяху.

13 октября Блинкен совершает визит в Иорданию. Затем, как ожидается, он отправится в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет с целью добиться прогресса в освобождении американских пленников, удерживаемых ХАМАС, и договориться о безопасном выезде 500-600 граждан США или лиц с двойным гражданством, которые в настоящее время находятся в секторе Газа. Кроме того, уточняют СМИ, еще одна задача Блинкена - предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Хроника 07 – 13 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Ллойд Остин Пентагон США ХАМАС Энтони Блинкен
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