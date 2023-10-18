Генсек НАТО и президент Финляндии обсудили обеспечение подводной инфраструктуры на Балтике

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы обеспечения безопасности подводной инфраструктуры на Балтике.

"Провел хороший разговор с президентом Финляндии Ниинистё. Мы обсудили важность защиты критической подводной инфраструктуры, особенно после недавних инцидентов в Балтийском море", - написал Столтенберг в соцсети Х.

По его словам, "союзники по НАТО продолжают обмен информацией и поддерживают тесную координацию".

Ранее в октябре сообщалось о повреждениях кабеля связи между Швецией и Эстонией, газопровода Balticconnector, а также телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.