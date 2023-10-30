Литва и США заключили соглашение о безопасности поставок оборонных товаров

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Литва и США подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым обе страны обязуются поддерживать друг друга в обеспечении критически важных потребностей в обороне, сообщило BNS со ссылкой на литовское Министерство обороны.

Соглашение о безопасности поставок оборонных товаров и услуг (Security of Supply Arrangement, SOSA) с литовской стороны подписала заместитель министра обороны Грета-Моника Тучкуте во время визита в Вашингтон.

По ее словам, соглашение с одним из главных партнеров Литвы по оборонным закупкам поможет Литве и дальше оставаться в "приоритетах правительства США при принятии решений о продаже вооружений и техники".

По данным литовского Минобороны, Тучкуте после встречи с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте и директором Агентства Пентагона по сотрудничеству в области обороны и безопасности Джеймсом Хершем "получила твердые заверения в том, что США полностью понимают ситуацию с безопасностью в Литве и поэтому прилагают все усилия, чтобы проекты закупок были реализованы быстро, а необходимое вооружение и техника доставлены в Литву вовремя".

"Если мы хотим, чтобы оборонная промышленность вовремя удовлетворила возросший спрос, нам необходимо создать долгосрочную потребность, многолетние контракты. Мы в США это делаем. Я считаю, что НАТО также должно перейти к многонациональным, многолетним заказам. Наблюдая за оборонной промышленностью США и Европы, я с оптимизмом смотрю на то, что по некоторым критическим категориям боеприпасов мы достигнем необходимых поставок в течение нескольких лет", - заявил ЛаПланте.

Сейчас Литва реализует более 60 проектов закупок только с США. Фонды помощи США, ежегодно выделяемые Литве и другим странам Балтии, дополнительно способствуют более быстрому развитию обороноспособности Литвы.

До конца 2023 года Литва и США подпишут соглашение о закупке ракет AMRAAM.

BNS напоминает, что ранее с американской стороной было заключено соглашение о закупке артиллерийских систем HIMARS, контракты на закупку бронированных вездеходов JLTV, вертолетов Black Hawk и беспилотников Switchblade. Кроме того, Литва уже много лет закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.