Ядром германской бригады в Литве будут два танковых батальона

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Два танковых батальона должны составить ядро германской бригады в Литве, объявило Министерство обороны Германии.

"Это 203-й танковый батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария). Всего бригада будет состоять из трех боевых батальонов и элементов управления и обеспечения", - сообщило ведомство.

Два батальона будут переброшены в Литву после создания необходимой инфраструктуры.

Ожидается, что штаб бригады переедет в Литву в последнем квартале 2024 года. Всего Германия намерена разместить в Литве около 4 тысяч военнослужащих.

Сейчас в Литве развернут передовой командный пункт бригады. Вильнюс планирует разместить основную часть военнослужащих в 2026 году.

С 2017 года Германия также осуществляет командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве.