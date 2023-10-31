Директор ФБР заявил о росте террористической угрозы в США после атаки ХАМАС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Директор ФБР Крис Рэй на слушаниях в Сенате предупредил, что атаки группировки ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает CBS.

"Мы полагаем, что действия ХАМАС и их союзников могут вдохновить кого-то на действия, сходные с теми, с которыми мы не сталкивались со времен ИГ. Только за несколько последних недель ряд террористических организаций призвали к осуществлению атак против американцев и Запада", - сказал Рэй.

"Реальность такова - на протяжении 2023 года террористическая угроза продолжает расти, но непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке вывел эту угрозу для американцев в самих США на абсолютно другой уровень, - продолжил он. - Bейчас не время паниковать, а время для бдительности".

"Мы пристально следим за последними событиями и за намерениями таких (террористических) групп. Правоохранители пока не столкнулись с какими-либо конкретными террористическими угрозами в отношении американцев на территории США, но поддерживать бдительность необходимо", - подчеркнул глава ФБР.

Аналитики разведслужб склоняются к мнению, что наибольшую угрозу американцам, особенно еврейским и мусульманскм общинам, представляют радикалы-одиночки, реагирующие на продолжающийся конфликт Израиля и ХАМАС, отмечает CBS.