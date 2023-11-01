Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря, сообщает AP. Парламентские выборы в стране пройдут в третий раз за последние четыре года.

Одновременно с парламентскими в некоторых муниципалитетах пройдут и местные выборы, в том числе в Белграде.

"Мы живем в трудное для всего мира время, это время глобальных вызовов, войн и конфликтов, время, когда нам всем необходимо объединиться в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии", - заявил Вучич после объявления даты выборов.

В преддверии выборов оппозиционные сербские партии решили объединиться и попробовать получить большинство голосов в Белграде.

Оппозиция в течение последних нескольких месяцев проводила еженедельные антиправительственные протесты. Демонстрации начались после того, как 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь человек в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.

В конце сентября Вучич подтвердил, что намерен провести досрочные парламентские выборы. "Оппозиция требовала выборов, она их получит", - сказал он тогда.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года. На них победили сторонники Вучича.