На атлантическом побережье Европы ожидают новый ураган "Домингос"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Запад Европы готовится встретить новый ураган, который сейчас формируется над Атлантикой - "Домингос", сообщает BFMTV. Имя ему дали испанские метеорологи, ожидающие его скорого появления в Бискайском заливе.

Предполагается, что "Домингос" принесет обильные дожди и в другие страны Европы. Со второй половины дня субботы усиление ветра и ливни ожидаются в Испании, Франции и на севере Португалии, пишет La Belgique Libre. Для Бельгии прогнозируются незначительные последствия.

"На этот раз наиболее сильные ветры затронут северные районы Атлантического побережья, а также Пиренеи. Они могут выплеснуться и на равнины. Ветры, по-видимому, усилятся у берегов Шаранты и Жиронды. Нужно проявлять крайнюю осторожность", - призвал телеканал TF1.

В середине недели по Европе прошел ураган "Киаран". По последним данным, его жертвами стали 13 человек, в том числе шесть человек погибли в Италии, передает АР. По двое погибли во Франции и в Бельгии, также есть погибшие в Испании, Нидерландах и Германии.

Ураган "Киаран" принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч, также он вызвал наводнения. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев, отключалось электричество.