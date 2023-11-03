Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

На атлантическом побережье Европы ожидают новый ураган "Домингос"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Запад Европы готовится встретить новый ураган, который сейчас формируется над Атлантикой - "Домингос", сообщает BFMTV. Имя ему дали испанские метеорологи, ожидающие его скорого появления в Бискайском заливе.

Предполагается, что "Домингос" принесет обильные дожди и в другие страны Европы. Со второй половины дня субботы усиление ветра и ливни ожидаются в Испании, Франции и на севере Португалии, пишет La Belgique Libre. Для Бельгии прогнозируются незначительные последствия.

"На этот раз наиболее сильные ветры затронут северные районы Атлантического побережья, а также Пиренеи. Они могут выплеснуться и на равнины. Ветры, по-видимому, усилятся у берегов Шаранты и Жиронды. Нужно проявлять крайнюю осторожность", - призвал телеканал TF1.

В середине недели по Европе прошел ураган "Киаран". По последним данным, его жертвами стали 13 человек, в том числе шесть человек погибли в Италии, передает АР. По двое погибли во Франции и в Бельгии, также есть погибшие в Испании, Нидерландах и Германии.

Ураган "Киаран" принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч, также он вызвал наводнения. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев, отключалось электричество.

Наводнение в Милане

9
Испания Италия Бельгия Франция Киаран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия вошла в город Газу

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников
Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });