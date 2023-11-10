Белоруссия и Россия формализуют перенос сроков ввода БелАЭС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменений в подписанное в марте 2011 года межправительственное соглашение с Россией о строительстве в республике атомной станции. Указ опубликован на Национальном правовом портале.

В протоколе прописано, что гарантийный срок эксплуатации станции может превышать двухлетний срок на основании договоров между заказчиком и подрядчиком. Также предусмотрено, что более длительный срок гарантийной эксплуатации может быть установлен на отдельное оборудование для атомной станции.

Порядок формирования цены на ядерное топливо и условия его поставки согласовывают компетентные органы сторон и эти параметры будут закреплены в контрактах между уполномоченными белорусскими и российскими организациями, сказано в протоколе

Опубликовано также постановление правительства Белоруссии, в соответствии с которым на проведение переговоров с российской стороной и подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочен министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

На российском портале правовой информации обнародован документ, по которому срок ввода БелАЭС в эксплуатацию перенесен с 2022 на 2023 год.

31 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях из-за сдвига сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", - говорил Лукашенко.

По его словам, российская сторона в ответ предложила варианты компенсации. "Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций, - и срок гарантийный на 5 лет (на основные узлы - ИФ)", - отметил он.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

Первоначально ввод в эксплуатацию первого энергоблока был запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год. Из-за инцидента в июле 2016 года подрядчику пришлось менять корпус реактора, который мог быть поврежден. В связи с высокими требованиями по безопасности АЭС была проведена замена оборудования, хотя обследование повреждений корпуса не выявило.

В октябре 2020 года правительство Белоруссии официально перенесло срок полного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС с 2020 года на 2022 год.