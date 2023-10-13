Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Румыния утвердила условия импорта украинской сельхозпродукции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Румынии утвердило постановление, регламентирующее импорт четырех сельхозкультур с Украины, сообщил на брифинге министр сельского хозяйства страны Флорин Барбу. Его слова цитирует сайт правительства.

В миреВенгрия отменила запрет на импорт украинского сахараЧитать подробнее

"Сегодня правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна с Украины. На основе механизма, согласованного с Украиной, мы устанавливаем процедуру, согласно которой мы разрешаем импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основании соглашения о реализации на рынке, выданного министерством сельского хозяйства и сельского развития", - сказал Барбу.

По его словам, импорт украинского зерна будет возможен только для румынских фермеров и переработчиков, которые документально подтвердят, что оно необходимо для пополнения запасов. Кроме того, перерабатывать или использовать в качестве корма можно только то зерно, которое соответствует стандартам качества, подтвержденным сертификатами ANSVSA на основании полученных и проанализированных образцов.

"Я не могу допустить, чтобы на румынский рынок попали продукты, пораженные болезнями и вредителями, или которые не на 100% безопасны для нашего потребления. Механизм согласован как с нашими фермерами, так и с властями Украины", - сказал министр.

На следующей неделе Барбу встретится c министром сельского хозяйства Молдавии, чтобы проанализировать запасы и количество зерна, которое есть в распоряжении молдавских фермеров. Аграрные министры двух стран намерены договориться о "новом практическом механизме лицензирования и о зерновых, которые должны поступать из Молдавии".

Отвечая на вопрос о возможном расширении списка агротоваров, которые будут подлежать лицензированию, Барбу сообщил, что пока такого решения нет, однако на следующей неделе состоятся переговоры с румынскими переработчиками и ритейлерами. С ними будет обсуждаться целесообразность каких-либо изменений.

Как сообщалось ранее, агросектор Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии оказался под ударом из-за беспошлинных поставок в ЕС с Украины дешевого продовольствия, которое оседало на рынках этих стран и сбивало цены на местную продукцию. Под давлением этих пяти государств Еврокомиссия в мае ввела запрет на импорт в них ряда украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника), который действовал до 15 сентября.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту украинских продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск в ВТО, обвинив Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к ее агропродукции.

Украина сейчас ведет переговоры о внедрении механизма лицензирования экспорта украинских сельхозтоваров с обязательной верификацией в каждой из пяти стран.

ВТО Еврокомиссия Румыния Украина Флорин Барбу Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Volkswagen увеличил поставки электромобилей в январе-сентябре на 45%

Volkswagen увеличил поставки электромобилей в январе-сентябре на 45%

Во Франции на сотрудников лицея в Аррасе напали с ножом

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ признал, что эвакуация жителей с севера Газы может занять несколько дней

ЦАХАЛ признал, что эвакуация жителей с севера Газы может занять несколько дней

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

Путин заявил, что руководство Молдавии ведет страну к утрате идентичности

ЕС проверит соцсеть Х на предмет распространения фейков о событиях в Израиле

ЕС проверит соцсеть Х на предмет распространения фейков о событиях в Израиле

ХАМАС заявил о гибели 13 пленников при бомбардировках Израилем сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Пентагона прилетел в Израиль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });