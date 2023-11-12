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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

США сообщили о гибели пятерых военных в авиакатастрофе над Средиземным морем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро американских военнослужащих погибли из-за крушения самолета в Средиземном море во время выполнения дозаправки, сообщило в воскресенье Европейское командование ВС США.

В миреСамолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном мореЧитать подробнее

"Во время очередной миссии по дозаправке в воздухе в рамках проверки уровня военной подготовки американский военный самолет, на борту которого находились пять военнослужащих, потерпел катастрофу и упал в Средиземное море. Все пятеро военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - говорится в сообщении на сайте командования.

В документе отмечается, что в знак уважения к семьям погибших личности членов экипажа не разглашаются в течение 24 часов.

По данным командования, на месте катастрофы начались поисковые работы. США проводят расследование причин аварии.

Позднее в воскресенье Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи с трагедией.

"Сегодня я и Джилл (супруга президента - ИФ) скорбим о потере пятерых американских военнослужащих, которые погибли в результате крушения самолета в Средиземном море в ходе регулярной тренировочной миссии", - сообщается в документе.

Европейское командование ранее подчеркивало, что инцидент не связан с боевыми действиями Израиля в Газе или вдоль израильско-ливанской границы.

В октябре в восточную часть Средиземного моря прибыла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Затем американское командование объявило об отправке в регион второй ударной авианосной группы во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. 17 октября газете The Washington Post стало известно, что США отправили к побережью Израиля 4 тысячи морских пехотинцев и моряков на трех кораблях.

США Средиземное море
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