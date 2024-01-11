В ЕС подписали 20 контрактов по закупкам снарядов для Украины

В Брюсселе также заявили о сохранении цели поставить 1 млн снарядов за год

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В рамках обязательств ЕС поставить Украине за год 1 млн снарядов, по данным на конец 2023 года, обеспечено меньше половины этой цифры. Более 20 контрактов подписаны по госзакупкам. Это следует из объяснения Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Более 300 тысяч снарядов и 300 тысяч ракет стало возможным поставить из существующих запасов. И (...) по мере наращивания контрактов (по закупкам боеприпасов странами ЕС - ИФ) будет больше поставок, которые последуют. Более 20 контрактов подписаны по госзакупкам, и, по данным на декабрь, эти контракты позволяли поставить не менее 180 тысяч снарядов", - сообщил Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, эти показатели "растут с каждой неделей". "Политическая цель в 1 млн снарядов сохраняется. Но не будем забывать, что это политическое решение принято недавно. И речь не только о боеприпасах, а обо всех военных материалах и снаряжении, которые должны быть поставлены. И Европейский совет в декабре (2023 года) подтвердил, что он намерен продолжать поддерживать Украину в этом плане", - добавил представитель Борреля.

Он отвечал на просьбу прокомментировать, на чем основано недавнее заявление члена Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретона о том, что поставка Украине за год 1 млн снарядов по-прежнему остается реалистичным планом, и привести цифры.

Стано напомнил, что в феврале 2023 года украинские партнеры ЕС определили свой приоритет как снабжение артиллерийскими боеприпасами, в связи с чем в Евросоюзе установили цель в 1 млн снарядов, с которой согласились государства-члены "в зависимости от их запасов и производственных мощностей, а также рынка госзаказов".

"То есть нужны контракты, чтобы предприятия смогли усилить свои ныне существующие или будущие производственные мощности. На этом направлении предпринимается все возможное, но, в конечном счете, государствам-членам также надлежит сделать свою часть работы, осуществить госзаказы, чтобы имелись предприятия, которые произведут эти боеприпасы", - объяснил пресс-секретарь.

"Все политические руководители согласны, что Украине нужно больше и быстрее (...). Это то, что мы объясняем государствам-членам. Но не будем забывать, что предприятия (по производству вооружений - ИФ) – это коммерческие предприятия, и они должны получить заказы. Вот почему мы делаем акцент на совместные закупки", - сказал он.

В марте 2023 года лидеры Евросоюза на своем саммите поддержали план поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.