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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить военную помощь Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюзу надо наращивать объемы военной помощи Украине, оказывать ее быстрее, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы делаем много, но все согласны, что надо делать больше и быстрее - это то, что я повторял много раз (...) Нам следует понять, что поддержку Украины нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - заявил он после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он уточнил, что во вторник речь шла о необходимости помочь Украине с противовоздушной обороной, о подготовке украинских военных к использованию истребителей F-16, поставках зимней амуниции и боеприпасов.

Боррель напомнил, что ЕС подготовил уже более 30 тыс. украинских военных меньше чем за год, и рассчитывает обучить еще 10 тыс. военнослужащих.

Также он пообещал продолжить работу над выполнением цели – поставить 1 млн боеприпасов для артиллерии Украины к марту следующего года. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о нереалистичности этой задачи. Однако Боррель накануне утверждал, что ЕС не отказался от цели поставить Украине такой объем артснарядов. 10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей уведомила страны ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательства поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.

На саммите ЕС в конце февраля 2023 года лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. 20 марта Совет ЕС согласовал "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями. План состоял из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и в-третьих –"наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".

ЕС Евросоюз Украина Жозеп Боррель
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