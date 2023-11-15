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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

У здания испанского парламента собрались протестующие против социалистов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,6 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность по периметру здания парламента в Мадриде, вокруг которого собралось несколько сотен протестующих против и.о. премьер-министра страны Педро Санчеса.

По данным телеканала RTVE, люди с испанскими флагами и плакатами против Санчеса освистывают входящих в здание и выходящих из него депутатов, поддерживающих социалистов. Лидер оппозиционной партии "Голос" Сантьяго Абаскаль, напротив, заслужил аплодисменты собравшихся.

В парламенте Испании в среду начались дебаты, на которых лидер социалистов Санчес представил свое видение будущего Испании, призвав депутатов подержать его кандидатуру в должности нового премьер-министра страны.

Дебаты по кандидатуре Санчеса продолжатся в четверг. 16 ноября состоится голосование, по результатам которого, как ожидается, Санчеса переизберут премьер-министром Испании.

На минувшей неделе испанские социалисты договорились с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключили коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это, согласно данным RTVE, должно обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, достаточных для переизбрания на пост главы правительства.

Между тем в воскресенье более 2 млн человек приняли участие в протестах против договора социалистов с националистическими партиями Каталонии и закона об амнистии. Протесты, организованные Народной партией, поддержала и ультраправая партия "Голос", лидер которой, Сантьяго Абаскаль, призвал организовать постоянную акцию протеста против социалистов.

Накануне Абаскаль подал иск в верховный суд Испании, обвинив Санчеса во "взяточничестве, сокрытии преступлений, узурпации функций судебной власти и ведении переговоров, недопустимых для государственных лиц" и потребовав отложить назначенные на среду и четверг дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьера страны. Суд отказал в требовании отложить дебаты, но сообщил, что рассмотрит возможность начала судебного разбирательства касательно заявлений Абаскаля о совершенных Санчесом преступлениях.

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.

Испания
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