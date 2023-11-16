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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Израильский спецназ взял под контроль порт в Газе

Израильский спецназ взял под контроль порт в Газе
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы спецназа ВМС Израиля взяли под контроль основные объекты в порту Газы, сообщает в четверг The Times of Israel.

Военные пояснили, что действовали при поддержке танков и инженерных войск. На территории порта они ликвидировали 10 бойцов ХАМАС, уничтожили несколько входов в тоннели. Кроме того, израильские военнослужащие взяли под контроль четыре здания, которые, по их данным, использовались ХАМАС в военных целях.

Израильские СМИ опубликовали видеоролики, на которых видны некоторые этапы операции по захвату порта Газы.

Хроника 07 октября – 16 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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