Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать самообороной, считает глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, передает ABC News. По его словам, это вопиющая агрессия против мирных палестинцев.

"Все мы должны громко и ясно говорить о катастрофе, которую несет израильская война, не только для Газы, но и для региона в целом. Сейчас не время подбирать слова. Сейчас время излагать факты такими, какие они есть. Это не самооборона. Это вопиющая агрессия", - пояснил ас-Сафади.

Он добавил, что Иордания выступает за немедленное прекращение огня и доступ гуманитарной помощи в Газу.

Ас-Сафади подчеркнул, что Израиль совершает военное преступление, блокируя доступ в палестинский анклав.