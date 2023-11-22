В Польше в суд поступили материалы 16 человек, обвиняемых в шпионаже

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Отделение польской прокуратуры в Люблине передало в окружной суд обвинительное заключение в отношении 16 человек, которые обвиняются в участие в шпионской сети, сообщает радиостанция Radio RMF.

Всем фигурантам вменяют участие в организованной преступной группе, действовавшей в интересах иностранной разведки. 15 из 16 обвиняемых находятся под стражей, отметили в прокуратуре. Им грозит до десяти лет заключения.

В расследовании дела участвовали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши, сообщает радиостанция.

По ее информации, все фигуранты дела - иностранцы из стран, расположенных к востоку от Польши. Сообщается только, что один из обвиняемых - 20-летний российский хоккеист, игравший в одном из клубов Силезии. Он находится в Польше с 2021 года.

"Обвиняемые до марта 2023 года в ряде польских городов предпринимали действия разведывательного характера в частности близ объектов критической инфраструктуры, военных объектов и морских портов", - заявили в прокуратуре. Им также вменяют антипольскую пропаганду и подготовку диверсий.

По информации RMF, их подозревают в установке камер слежения на автотрассах, по которым осуществляются поставки западной помощи Украине, а также в установке датчиков GPS на автомобилях, перевозивших эти грузы.

О задержании лиц, подозреваемых в таких действиях, радиостанция сообщала 15 марта 2023 года.

Затем министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о задержании девяти человек по подозрению в шпионаже в пользу России и связях с российскими спецслужбами.