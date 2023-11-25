Установлены личности погибших при взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Погибшие при взрыве Bentley на мосту через Ниагару опознаны - это супружеская пара из Гранд-Айленда (Нью-Йорк), 53-летние Моника и Курт Виллани, сообщает NBC News со ссылкой на полицию Ниагара-Фолс.

Как сообщалось, в среду на мосту, соединяющем США и Канаду, Bentley на большой скорости налетел на бордюр на разделительной полосе, затем на ограждение КПП, взорвался и загорелся. Водитель и пассажир погибли, пострадал один из пограничников.

В ФБР заявили, что в происшествии пока не усматривается признаков терроризма. Устанавливаются причины аварии.