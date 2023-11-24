Премьер-министр Ирландии осудил устроивших беспорядки противников иммиграции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар осудил противников приема иммигрантов, которые устроили беспорядки в Дублине в ночь на 24 ноября, передает АР. По его словам, они просто хотели устроить хаос, а не защитить страну и привычный уклад.

По его словам, Дублин пережил два нападения: одно было совершено на невинных детей, а второе - на все общество и принцип верховенства закона.

"Эти преступники сделали то, что сделали, не потому, что они любят Ирландию, они сделали то, что сделали, не потому, что хотят защитить ирландцев, они сделали это не из своего рода извращенного патриотизма, - заявил Варадкар. - "Они это сделали, потому что их переполняет ненависть, им нравится насилие, нравится хаос и им нравится причинять другим боль".

"Нам нужно забрать Ирландию из рук преступников, которые пытаются найти оправдание, чтобы спровоцировать ужас на наших улицах", - сказал Варадкар.

По словам шефа полиции Ирландии Дрю Харриса, в Дублине впервые за десятилетия произошли беспорядки подобного масштаба. Он указал, что этих людей "радикализировали через соцсети в интернете".

В Дублине 23 ноября мужчина напал с ножом на женщину с тремя маленькими детьми, его обезвредили прохожие, причем, первым на него набросился приезжий из Бразилии. Пострадавшие и напавший были госпитализированы.

После этого в городе начались протесты против иммигрантов, которые переросли в беспорядки, поджоги автомобилей и погромы магазинов. В этом участвовало до 500 человек, полиция задержала 34 подозреваемых.

Ранее в 2023 году в Дублине прошла демонстрация против приема мигрантов под слоганом "В Ирландии больше нет места", участники которой на некоторое время окружили гостиницу для соискателей убежища. АР отмечает, что ультраправые организации все больше используют сервис микроблогов X для разжигания враждебности к мигрантам.

С мая 2022 года по апрель 2023 года Ирландия приняла более 141 тысячи мигрантов, это рекордный показатель с 2007 года, по статистике правительства. За счет мигрантов население Ирландии за 11 лет выросло на 11,7%.