В Кремле допустили встречу Путина с Пашиняном в конце декабря в Петербурге

Премьер Армении может приехать в северную столицу на неформальный саммит СНГ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле допускают, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге, но не исключили, что такая встреча может состояться и раньше.

"В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут также, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о перспективах общения лидеров двух государств.

Представитель Кремля ответил при этом, что общение двух лидеров может состояться и ранее (саммита - ИФ), "если главы государств посчитают необходимым сделать это ранее - это будет их решение".

Песков пояснил, что речь идет о традиционном предновогоднем саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге и подчеркнул при этом: "Дело в том, что они (встречи - ИФ) не будут чисто праздничными, это будут рабочие мероприятия с рабочей повесткой дня".

Ранее в прессе появились сообщения о том, что премьер-министр Армении собирается пообщаться с президентом РФ по телефону. Журналисты поинтересовались, есть ли у главы государства такое в графике. "В настоящий момент нет", - ответил Песков.

Накануне спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения должна принять участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге в декабре, поскольку становится председательствующей страной, однако добавил, что решения об участии в заседании Пашиняна пока нет.

Симонян отмечал, что, по его мнению, Армения должна принять участие в саммите.

В конце декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ.