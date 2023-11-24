Байден надеется на продолжение процесса обмена заложниками между ХАМАС и Израилем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что процесс по обмену заложниками в рамках достигнутого между группировкой ХАМАС и Израилем соглашения пока идет хорошо.

"Это только начало, но пока все прошло хорошо", - сказал Байден на пресс-конференции, комментируя первый день прекращения огня в секторе Газа.

Он сообщил, что в субботу ожидается освобождение еще одной группы заложников.

"Мы ожидаем освобождение еще группы заложников завтра, еще одной - послезавтра, и на следующий день", - добавил он.

Американский лидер отметил, что освобождение первой группы заложников стало результатом "усердной работы" и его "личного взаимодействия в течение нескольких недель" с разными сторонами конфликта.