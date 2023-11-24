Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Байден надеется на продолжение процесса обмена заложниками между ХАМАС и Израилем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что процесс по обмену заложниками в рамках достигнутого между группировкой ХАМАС и Израилем соглашения пока идет хорошо.

"Это только начало, но пока все прошло хорошо", - сказал Байден на пресс-конференции, комментируя первый день прекращения огня в секторе Газа.

Он сообщил, что в субботу ожидается освобождение еще одной группы заложников.

"Мы ожидаем освобождение еще группы заложников завтра, еще одной - послезавтра, и на следующий день", - добавил он.

Американский лидер отметил, что освобождение первой группы заложников стало результатом "усердной работы" и его "личного взаимодействия в течение нескольких недель" с разными сторонами конфликта.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Газа США ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию
Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны
Обострение палестино-израильского конфликта

Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

На границе Израиля с Ливаном сохраняется спокойная обстановка

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });