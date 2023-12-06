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Байден не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты без участия в выборах Трампа

Байден не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты без участия в выборах Трампа
Фото: Liu Guanguan/China News Service via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не баллотировался бы на пост президента, если экс-президент Дональд Трамп не заявил бы о своем участии в выборах.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я. Но я не могу позволить ему победить", - заявил Байден на приеме предвыборной кампании в Уэстоне (штат Массачусетс), его слова приводит телеканал CNN.

Трамп заявил о своей кандидатуре на пост президента в ноябре 2022 года, после промежуточных выборов. Байден объявил, что будет переизбираться в апреле этого года.

Согласно недавнему опросу издания The New York Times и учебного заведения Siena College, если бы выборы проходили сейчас, то Байден проиграл бы Трампу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании - штатах, которые, как считается, будут иметь ключевое значение на выборах 2024 года.

Ранее в сентябре опрос AP-NORC показал, что большинство жителей США считает 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок: такого мнения придерживаются 77% респондентов.

При этом сам Байден заявлял, что с годами становится только мудрее и намерен продолжать политическую деятельность.

Байдену в настоящее время 81 год, Трампу - 77.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать своего кандидата.

США Джо Байден Дональд Трамп
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