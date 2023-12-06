Три страны предложили ЕК выделить средства на защиту морской подводной инфраструктуры

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министры телекоммуникаций Финляндии, Эстонии и Швеции предложили Еврокомиссии выделить средства для обеспечения безопасности морской подводной инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

"В ответ на недавние события, влияющие на подводную инфраструктуру в Балтийском море, Финляндия, Эстония и Швеция предлагают Комиссии ЕС предложить меры по повышению безопасности и устойчивости европейской подводной инфраструктуры. В своем совместном письме министры подчеркнули необходимость дальнейших инвестиций в подводные телекоммуникационные кабели на уровне Европейского Союза", - сказано в пресс-релизе.

"Устойчивость европейской телекоммуникационной инфраструктуры имеет решающее значение, поскольку она жизненно важна для базового функционирования наших цифровых обществ и экономик. Именно поэтому особое внимание необходимо уделять трансграничным подводным сообщениям", - сказала министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

Поводом для просьбы о финансировании защиты подводных коммуникаций стал недавний обрыв подводных кабелей связи между Эстонией и Швецией, Эстонией и Финляндией, а также разрушение подводного газопровода Balticconector. Это произошло в начале октября. Предполагается, что их повредил якорь.

В конце октября лидеры стран ЕС выступили на саммите за усиление безопасности жизненно важной инфраструктуры блока.

"На фоне повреждения жизненно важной инфраструктуры в Балтийском море, вызванного внешними факторами, Евросовет отмечает необходимость утверждения эффективных мер для усиления стойкости и обеспечения безопасности жизненно важной инфраструктуры", - говорилось в итоговом заявлении саммита.